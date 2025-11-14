Akaryakıt fiyatlarına Brent petrol fiyatı ve dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak farklı dönemlerde zam ya da indirim gelebiliyor.

Brent petrol fiyatı son bir ayda yüzde 2,5 artış gösterirken aynı dönemde dolar kurundaki artış ise yüzde 1’in biraz üzerinde gerçekleşti.

Piyasalarda belirli bir istikrar sağlanmasına rağmen benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor. Yarından itibaren benzin fiyatlarına yüzde 2,50 zam gelmesi bekleniyor. Böylece İstanbul Avrupa Yakası’nda 53,73 lira olan benzinin litre fiyatı 55,05 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarına son 1 ayda gelen zammın Brent petroldeki fiyat artışından yüksek olması da dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatı son 1 ayda yüzde 2,5 artarken benzin zammı ise aynı dönemde yüzde 5,5 zam geldi.

Son olarak motorine 7 Kasım’da 2 lira 11 kuruş zam gelirken benzine ise 31 Ekim’de 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

14 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL

Motorin litre fiyatı: 58.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL