Brent petrol fiyatındaki ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak 25 Kasım’da motorine 25 Kasım’da 2 lira 44 kuruşluk indirim gelmişti. Benzine ise son 1 ayda yüzde 5,5 zam gelmişti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu geceden itibaren benzine yüzde 0,7 indirim gelirken motorin fiyatındaki düşüş ise yüzde 3,7’yi buldu. Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorine ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

Gelen son indirimlerle birlikte İstanbul’da ortalama benzin fiyatı 54,35 lira olurken motorin ise 55,01 lira seviyesine geldi.

Ankara’da benzinin litresi 55,23 lira olurken motorin ise 56,06 liraya düştü. İzmir’de ise benzinin litresi 55,55 lira olurken motorin ise 56,38 liradan satılıyor.