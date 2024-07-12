Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor. Artık satışı yapılmayacak. Tarih verildi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçtiğimiz sene 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay vermişti.

AB Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıklamıştı.

Üye ülkelerin enerji bakanları uzun süren pazarlıkların tamamlanmasından sonra formalite gereği yasak kararını onaylamıştı. Toplantıda Polonya yasağa karşı çıkmış, Bulgaristan, İtalya ve Romanya çekimser kalmıştı.

2035 YILINDAN İTİBAREN AB ÜLKELERİNDE BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARIN SATIŞI YASAKLANACAK

AB ülkeleri arasında alınan karar netliğe kavuştu. 2035 yılından itibaren AB ülkelerinde benzinli ve dizel araçların satışı yapılmayacak.

Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirecek. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten sonra karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı gerçekleşmeyecek.

Öte yandan 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 oranında olacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz senelerde kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke karşı gelmişti.

Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak tabir edilen yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla ortaya çıkan sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini talep etmişti. Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı.

Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni üretilen araçların satışı konusunda AB'den güvence almıştı.

Hala geliştirilme aşamasında olan sentetik yakıtların düşük karbonlu elektrik kullanılarak üretilmesi gerekecek.

Çevreciler bu yakıtlara karşı gelse de dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Almanya bu yakıtlar sayesinde içten yanmalı motorların 2035 yılının ardından da kullanılabileceğini savunuyor.