Benzinli ve dizel araçlara yeni yasak geliyor! AB harekete geçti

Avrupa Birliği, içten yanmalı motorlar ile ilgili yeni bir hazırlık içerisinde. Planlanan yeni düzenleme hayata geçerse, benzinli ve dizel motorlu araçların yalnızca satışı değil, kiralanması da yasaklanacak.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in, haberine göre, 2030 yılından sonra araç kiralama şirketlerinin benzinli ve dizel araç satın alması yasaklanabilir. Düzenleme yasalaşırsa, Europcar ve Sixt gibi büyük kiralama firmaları filolarını yalnızca elektrikli modellerle yenilemek zorunda kalacak.

Araç kiralama firmaları, genellikle filolarını her 1-2 yılda bir yeniliyor. Bu nedenle yasağın yürürlüğe girmesi halinde, 2032 yılına kadar kiralık araç pazarının büyük ölçüde elektrikliye dönüşmesi bekleniyor.

İKİNCİ EL PİYASASI DARBENİN EŞİĞİNDE

Yeni düzenleme, ikinci el içten yanmalı araç piyasasını da doğrudan etkileyecek. Çünkü filo satışları, ikinci el pazarının en büyük kaynağını oluşturuyor. 2030 sonrasında içten yanmalı ikinci el araç bulmak zorlaşabilir, fiyatlar ise yükselişe geçebilir.

Öte yandan 2030 yılı itibarı ile filo satışlarına sınırlama getirileceğine dair henüz resmi bir kararın alınmadığını ifade etti. Fakat sektör kaynakları, AB’nin elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak için bu yönde adımlar atmaya kararlı olduğuna dikkat çekiyor.