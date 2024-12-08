Benzinlikte oraklı kavga! Polis havaya ateş açarak durdurdu

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, diğer istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle 4 kişi orak, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açıp taraflara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan 7 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan yaşanan kavga, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin elindeki orakla iki kişinin kafasına vurduğu, polisin ise bir kişiyi yere yatırarak kelepçelediği ve taraflar arasında yaşanan arbede anları yer aldı.