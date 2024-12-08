Benzinlikte oraklı kavga! Polis havaya ateş açarak durdurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 'gaz hortumunun sökülmemesi' yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri ve yakınları arasında çıkan oraklı 7 kişi yaralandı. Polis kavgayı durdurabilmek için havaya ateş açtı.

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre akaryakıt istasyonu çalışanı ile otomobille istasyona gelen müşteri arasında 'gaz hortumunun sökülmemesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, diğer istasyon çalışanları ve müşterinin yakınlarının da dahil olması üzerine kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle 4 kişi orak, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, havaya ateş açıp taraflara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan 7 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan yaşanan kavga, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin elindeki orakla iki kişinin kafasına vurduğu, polisin ise bir kişiyi yere yatırarak kelepçelediği ve taraflar arasında yaşanan arbede anları yer aldı.

Son Haberler
En yüksek ölümlü kaza oranına sahip marka ve modeller belli oldu! Araştırma ABD'den
En yüksek ölümlü kaza oranına sahip marka ve modeller belli oldu! Araştırma ABD'den
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
Bodrum sular altında kaldı
Bodrum sular altında kaldı
Bir paket sigaranın ne kadarı vergiye gidiyor?
Bir paket sigaranın ne kadarı vergiye gidiyor?
Benzinlikte oraklı kavga! Polis havaya ateş açarak durdurdu
Benzinlikte oraklı kavga! Polis havaya ateş açarak durdurdu