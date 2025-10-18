Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC

Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC

Tamamen değişen yeni Mercedes GLC bu zamana kadarki hiçbir Mercedese benzemeyen harika görseliyle karşımıza çıktı

Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 1

Artık elektrikli bir versiyonuda olan yeni Mercedes GLC'nin batarya menzil kapasitesi efsane diyebileceğimiz bir boyutta.
Gelin hep birlikte yeni Mercedes GLC nasıl bir araç olmuş birlikte bakalım.

1 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 2

Tasarımı tamamen yenilenen model önden baktığımızda bizi marka logosunu taşıyan yeni nesil led farlarıyla karşılıyor.

2 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 3

Son dönemin trendi olan farları ortadan birleştiren LightBar denilen tasarıma girmeyerek kendine özgü bir tasarımla karşımıza çıkmış.

3 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 4

Arka tarafta stop lambaları markanın kimliğini yansıtan en güzel detay olmuş.

4 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 5

Mercedes logosunu çerçevesine kadar işlemişler yeni stop lambalarına

5 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 6

Bagaj kapasitesi 571 litre olan yeni GLC’de arka koltuklar katlandığında 1739 litreye çıkıyor.

6 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 7

Ön kaputun altındaysa 127 litrelik oldukça geniş bir bagaj alanıda sunulmuş

7 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 8

Yeni GLC 4.845 mm uzunluğa sahip ve 2.972 mm aks aralığı var.

8 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 9

Aracın içine geçtiğinizde karşılaştığınız manzara kesinlikle çok ihtişamlı.

9 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 10

Tam 39.1 inç büyüklüğünde boydan boya ekran dizilimi Premium’un zirvesinde biz varız dedirtecek.

10 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 11

Donanımsal anlamda yok yok yeni Mercedes GLC de

11 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 12

Aracın en büyük güzelliği devlet başkanlarının dahi makam aracı olarak kullanmayı seçtiği konforun zirvesindeki S serisindeki özel Airmatic süspansiyon sistemi
Gerçek anlamda uçan halı hissini bu araçla yol alırken yaşacak içerdekiler.

12 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 13

Batarya kısmında 94Kw/S enerji depolama kapasitesi olan kocaman bir paket yer alıyor

Ve bu büyük paket sayesinde araç tek bir dolumla tam 713 km menzil sunuyor.

13 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 14

Daha güzel olanı ise sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile tam 300 km gidecek menzili bataryalarında depolayabilmesi.

Yüzde 10-80 hızlı şarj süresi 22 dakika

14 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 15

Yeni Mercedes GLC 490 beygirlik elektrikli motor gücüne sahip

Güçlü elektrikli motoru ve 4 çeker sistemi sayesinde yeni sadece 4.3 saniyede 0 dan 100 km hıza ulaşıyor. Aracın son hızıysa 210km/s

15 16
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC - Resim: 16

Üstelik tüm bu muhteşemlikleri sizlere fosil yakıtlı olan Mercedes GLC lerden çok daha uygun fiyata sunacak elektrikli versiyonda Mercedes markası.
Benzinli cephesinde bu denli güçlü olan motorlarla fiyatı 13 milyon tl lere ulaşan araç elektrikli araçlara uygulanan maksimum yüzde 75'lik ötv sayesinde yarı fiyatına satılabilecek.

16 16
Kaynak: Haber Merkezi
