Artık elektrikli bir versiyonuda olan yeni Mercedes GLC'nin batarya menzil kapasitesi efsane diyebileceğimiz bir boyutta.
Gelin hep birlikte yeni Mercedes GLC nasıl bir araç olmuş birlikte bakalım.
Benzinlinin yarı fiyatına elektrikli Mercedes GLC
Tamamen değişen yeni Mercedes GLC bu zamana kadarki hiçbir Mercedese benzemeyen harika görseliyle karşımıza çıktı
Artık elektrikli bir versiyonuda olan yeni Mercedes GLC'nin batarya menzil kapasitesi efsane diyebileceğimiz bir boyutta.
Tasarımı tamamen yenilenen model önden baktığımızda bizi marka logosunu taşıyan yeni nesil led farlarıyla karşılıyor.
Son dönemin trendi olan farları ortadan birleştiren LightBar denilen tasarıma girmeyerek kendine özgü bir tasarımla karşımıza çıkmış.
Arka tarafta stop lambaları markanın kimliğini yansıtan en güzel detay olmuş.
Mercedes logosunu çerçevesine kadar işlemişler yeni stop lambalarına
Bagaj kapasitesi 571 litre olan yeni GLC’de arka koltuklar katlandığında 1739 litreye çıkıyor.
Ön kaputun altındaysa 127 litrelik oldukça geniş bir bagaj alanıda sunulmuş
Yeni GLC 4.845 mm uzunluğa sahip ve 2.972 mm aks aralığı var.
Aracın içine geçtiğinizde karşılaştığınız manzara kesinlikle çok ihtişamlı.
Tam 39.1 inç büyüklüğünde boydan boya ekran dizilimi Premium’un zirvesinde biz varız dedirtecek.
Donanımsal anlamda yok yok yeni Mercedes GLC de
Aracın en büyük güzelliği devlet başkanlarının dahi makam aracı olarak kullanmayı seçtiği konforun zirvesindeki S serisindeki özel Airmatic süspansiyon sistemi
Gerçek anlamda uçan halı hissini bu araçla yol alırken yaşacak içerdekiler.
Batarya kısmında 94Kw/S enerji depolama kapasitesi olan kocaman bir paket yer alıyor
Ve bu büyük paket sayesinde araç tek bir dolumla tam 713 km menzil sunuyor.
Daha güzel olanı ise sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile tam 300 km gidecek menzili bataryalarında depolayabilmesi.
Yüzde 10-80 hızlı şarj süresi 22 dakika
Yeni Mercedes GLC 490 beygirlik elektrikli motor gücüne sahip
Güçlü elektrikli motoru ve 4 çeker sistemi sayesinde yeni sadece 4.3 saniyede 0 dan 100 km hıza ulaşıyor. Aracın son hızıysa 210km/s
Üstelik tüm bu muhteşemlikleri sizlere fosil yakıtlı olan Mercedes GLC lerden çok daha uygun fiyata sunacak elektrikli versiyonda Mercedes markası.
Benzinli cephesinde bu denli güçlü olan motorlarla fiyatı 13 milyon tl lere ulaşan araç elektrikli araçlara uygulanan maksimum yüzde 75'lik ötv sayesinde yarı fiyatına satılabilecek.