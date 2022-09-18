18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adam Murray: Nereye giderseniz gidin...

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 00:06
Takip Et

Berabere biten İstanbulspor maçı sonrası Adam Murray'dan açıklamalar

Adam Murray: Nereye giderseniz gidin...
+
Aa
-

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murray, "Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin hangi ligde oynarsanız oynayın bu performansın galibiyeti getirmesi zor. Performans olarak daha iyi olması gerekiyordu. Kalemize gelen iki şut var, ikisi de gol oldu. Bu da üzerinde çalışacağımız bir detay. Önümüzde milli takım arası var. Dinleneceğiz ve savaşımıza devam edeceğiz. Yüzde yüz olmadığımız bir gündü. Yüzde yüz olmayınca galibiyeti hak etmiyorsunuz." diye konuştu.

Welinton'un oyuna girmesiyle ilgili bir soruya Murray, "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un farklı özelliklerinden faydalanmak istedik. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için bu değişiklikleri yaptık. Kararlar maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor." diye cevap verdi.

Beşiktaş'ta bir kaleci problemi olduğuna katılmadığını söyleyen Murray, "Mert de kadromuzda. Bence ligin en iyi kalecilerinden biri. O da aramıza dönünce yarışın içinde olacak. Rakipler kaleye çok fazla gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz goller var. Milli takım arasında bu şutları nasıl engelleyeceğimizi çözmeye çalışacağız ve bu konu üzerinde duracağız. Bu sadece bir kaleci hatası olarak düşünülmemelidir. Milli arada bir çözüm bulacağız bu konuya." ifadelerini kullandı.

Murray, 2 haftalık aranın ardından bugün Ersin Destanoğlu'nun yeniden kadroda olması ile ilgili olarak ise "Bunun özel bir sebebi yok. Farklı oyuncularımızdan, farklı özelliklerinden bir şeyler değerlendiriyoruz. Bu değişiklikleri taktiksel olarak yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
4
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
5
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
6
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
7
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.