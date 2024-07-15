Berabere kalmak deyimi ne anlama geliyor?

Berabere kalmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir yarışma, oyun ya da herhangi bir rekabet ortamında tarafların eşit puan ya da sonuç elde etmesi durumunu ifade eder. Bu, iki veya daha fazla tarafın mücadelelerinde hiçbiri diğerine üstünlük sağlayamadığı anlamına gelir.

Beraberlik, bazen bir tatmin, bazen de bir hayal kırıklığı yaratabilir; zira rekabetin doğasında zafer ya da mağlubiyet yatar. Bu deyim, genellikle spor müsabakalarında veya oyunlarda kullanılsa da, daha geniş bir anlamda, farklı alanlardaki eşit sonuçları ifade etmek için de geçerlidir.

BERABERE KALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sınav sonucuna göre iddiaya girdik ama ikimizde 73 almışız, bu kez berabere kaldık kısmet matematik sınavına..."