Beraberliği faturası oyunculara çıktı: Beşiktaş’ın futbolcusu maç seçmez

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların tek golü Rafa Silva’dan gelirken, Antalyaspor’un beraberlik golünü ise Erdal kaydetti.

Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer Süper Lig’deki ilk maçında 1 puan aldı. Antalyaspor cephesinde ise Alex de Souza’nın yerine gelen Emre Belözoğlu, ilk kez puanla tanıştı.

Spor yazarları maçla ilgili yaptığı yorumlarda beraberliğin faturasını oyunculara çıkardı. Yazarlar, Athletic Bilbao maçındaki oyuna dikkat çekerek Beşiktaşlı oyuncuların maç seçtiğinin altını çizdi.

Karşılaşmaya ilişkin yapılan yorumlar şöyle:

Attila Gökçe (Milliyet): Başlıkta okudunuz işte.. Beşiktaş’ın son 2 maçını karşılaştırmak için Türkçemizden iki yeterli sözcük. Birincisi, Ole Gunnar Solskjaer’in ilk maçında Athletic Bilbao’ya karşı “sihirli” dokunuşu. İkincisi ise niyetsiz, etkisiz, oyunsuz bir Beşiktaş takımı.

Bir takım bu kadar uçlarda ve peş peşe zıt görüntüler veren iki oyunu nasıl oynar? Maç seçiyorlar da Antalyaspor’u ciddiye almadılar, desem olmaz. Acaba ille de taraftarların önünde oynamak istiyorlar.. Kendilerini eksik hissediyorlar, desem olur mu?

Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş cevaplanamaz bir şekilde farklı süreçler yaşıyor. Bir önceki maçta herkesin mutlu olduğu bir performans birkaç gün içinde nasıl yok olur anlamak gerçekten zor. Büyük takım oyuncusu maç seçmez. Büyük takım oyuncusu rakip de seçmez… Seçmemeli de… Tek hedef vardır; oynadığın her maçı kazanmak. Bu rotayı maalesef Beşiktaş bir türlü tutturamadı. Teknik direktör değişimlerinde doğal olarak her takım pozitif bir reaksiyon veriyor. Fernando Santos geldiğinde de Beşiktaş bir-iki maç kazanmıştı. Van Bronckhorst'la da harika bir sezon başlangıcı yapılmıştı. Solskjaer'le da aynı süreç yaşanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Burada direkt adres futbolcular. Sezon başında 8 maç muhteşem işler yapan, Bilbao'ya karşı harika oynayan aynı oyuncular neden bu kadar derin kırılmalar yaşayarak bu kadar kötü oynuyorlar? Bunun cevabını, bu camiaya vermek zorundalar.

Güntekin Onay (Hürriyet): Ole Gunnar Solskjaer, dün Beşiktaş oyuncu grubunun gerçeği ile yüzleşti. Deplasmanda gereken savaşçılığı ortaya koyamayan, isyan etmeyen karakterdeki futbolcular sadece kontratak oyununu uygulayabildiklerini de Norveçli teknik direktöre gösterdiler. Direkt oyun Anadolu takımlarına karşı olmaz ve Beşiktaş dün ilk yarıda 0.15 gol beklentisi ile hücum bölgesinde sadece 19 isabetli pas ile oynadı.

Ole Gunnar Solskjaer set hücumuna ve duran toplara yönelik gelişme kaydedecek çalışmalar yapmalı. Solskjaer’in siyah beyazlı takımda süratle çözmesi gereken çok fazla sorun var. Ancak realite şu ki: Bu futbolcular ile bu hücum hattıyla Beşiktaş, Athletic Bilbao maçında olduğu gibi sadece kontratak oynayabilir.

Turgay Demir (Fotomaç): Ole Gunnar, ön tarafta kısa, çabuk ve teknik, Semih, Rafa, Rashica ve de Chamberlain'i birlikte kullanarak rakip sahada topu daha iyi kontrol etmeyi düşündü sanırım. Antalya'nın kapanacağını da hesap edip ayağa oynamaktı hedefi ama öndeki dörtlü işi ayağa düşürdü vesselam.

Rashica inanılmaz şekilde üç günde eskiye döndü ve yine "köroğlu" ortaları yapmaya başladı. Önünde duvar gibi rakip var, bir feyk atıp geçerek son çizgiye inmek işten bile değil ama sen sürekli topu rakibe çarptırıp duruyorsun… Yazıklar olsun sana Rashica, hiç merak etmiyor musun, son çizgi nasıldır, eğri mi, doğru mu!? İnsan bir kez olsun gider bakar!.. İmmobile bir kez son çizgiye inip ortaladı Rafa golü attı, inşallah bu pozisyondan ders almışsındır Raşo!