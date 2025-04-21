Beraberlik pahalıya patladı! Fenerbahçe borsada çakıldı, Galatasaray uçtu

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası, takımların borsa performanslarını etkiledi. Lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı 2-0 yendi. Fenerbahçe ise Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bu beraberlikle Fenerbahçe’nin Galatasaray ile puan farkı 5’e çıktı. Borsada bu durum net bir şekilde görüldü. Fenerbahçe hisseleri güne yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan, Galatasaray yüzde 7,49 yükselişle 2,01 liradan, Beşiktaş yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan, Trabzonspor ise yüzde 1,11 yükselişle 0,91 liradan işlem görmeye başladı.

Saat 10.25 itibarıyla Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 liradan, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlem görüyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı (21 Nisan 2025)