Beraberlik pahalıya patladı! Fenerbahçe borsada çakıldı, Galatasaray uçtu

Düzenleme: Kaynak: AA
Beraberlik pahalıya patladı! Fenerbahçe borsada çakıldı, Galatasaray uçtu

Fenerbahçe’nin Kayserispor’la 3-3 berabere kalması borsada hisselerini yüzde 7,65 düşürdü. Galatasaray 2-0’lık galibiyetle hisselerini yüzde 7,49 artırırken, puan farkı 5’e yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası, takımların borsa performanslarını etkiledi. Lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK’yı 2-0 yendi. Fenerbahçe ise Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

beraberlik-pahaliya-patladi-fenerbahce-borsada-cakildi-galatasaray-uctu-yenicag-2.jpg

Bu beraberlikle Fenerbahçe’nin Galatasaray ile puan farkı 5’e çıktı. Borsada bu durum net bir şekilde görüldü. Fenerbahçe hisseleri güne yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan, Galatasaray yüzde 7,49 yükselişle 2,01 liradan, Beşiktaş yüzde 0,49 artışla 2,06 liradan, Trabzonspor ise yüzde 1,11 yükselişle 0,91 liradan işlem görmeye başladı.

beraberlik-pahaliya-patladi-fenerbahce-borsada-cakildi-galatasaray-uctu-yenicag-1.jpg

Saat 10.25 itibarıyla Galatasaray hisseleri yüzde 6,95 artışla 2 liradan, Trabzonspor yüzde 2 yükselişle 0,92 liradan, Beşiktaş hisseleri yüzde 0,98 düşüşle 2,03 liradan, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 8 düşüşle 42,60 liradan işlem görüyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı (21 Nisan 2025)Borsa haftaya yükselişle başladı (21 Nisan 2025)

Son Haberler
Rusya ateşkesi resmen bitirdiklerini açıkladı
Rusya ateşkesi resmen bitirdiklerini açıkladı
Kültür ve Turizm bakanlığı Bogaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor
Kültür ve Turizm bakanlığı Bogaz'da kaçak yapılara göz açtırmıyor
Beraberlik pahalıya patladı! Fenerbahçe borsada çakıldı, Galatasaray uçtu
Beraberlik pahalıya patladı! Fenerbahçe çakıldı, Galatasaray uçtu
Eski TBMM Başkanvekili’nin oğlu annesini öldürmüştü. Cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı
Eski TBMM Başkanvekili’nin oğlu annesini öldürmüştü. Cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı
Kuveyt’te enflasyon altı ayın en düşük seviyesine geriledi
Kuveyt’te enflasyon altı ayın en düşük seviyesine geriledi