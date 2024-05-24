Berat Albayrak aylar sonra bakın nerede ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Berat Albayrak aylar sonra bakın nerede ortaya çıktı

Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, aylardır yoktu. Bakın nerede ortaya çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye'nin eski bakanı Berat Albayrak, aylardır ortalıkta gözükmüyordu.

Albayrak, son olarak 6 ay önce TÜGVA'nın Galata Köprüsü'nde düzenlediği Filistin'e destek mitinginde görülmüştü.

Albayrak o tarihten sonra ilk kez dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası finalinde ortaya çıktı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçı çocuklarıyla birlikte protokol tribününden izleyen Berat Albayrak, Trabzonspor'u destekledi.

Ancak maçı 3-2 kazanan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.

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