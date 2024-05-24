Berat Albayrak aylar sonra bakın nerede ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye'nin eski bakanı Berat Albayrak, aylardır ortalıkta gözükmüyordu.
Albayrak, son olarak 6 ay önce TÜGVA'nın Galata Köprüsü'nde düzenlediği Filistin'e destek mitinginde görülmüştü.
Albayrak o tarihten sonra ilk kez dün akşamki Ziraat Türkiye Kupası finalinde ortaya çıktı.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçı çocuklarıyla birlikte protokol tribününden izleyen Berat Albayrak, Trabzonspor'u destekledi.
Ancak maçı 3-2 kazanan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.