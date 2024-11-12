Berat Albayrak hakkında flaş iddia: Hazine ve Maliye Bakanlığı olmazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ismi şu sıralar gündemden düşmüyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP kulislerindeki kabine değişikliğine ilişkin söylentileri yazdı.

ABD seçimlerinden sonra en çok konuşulan konunun kabine değişikliği olduğuna değinen Babacan, Berat Albayrak'ın kabineye geri dönüşünün de söylentiler arasında olduğunu öne sürdü.

Babacan, Trump'ın damadıyla geçmişte iyi ilişkileri olan Albayrak'ın bunu bir fırsata çevireceğinin de söylentiler arasında olduğunu yazdı.

"YENİ KABİNEYE YENİDEN BAKAN YAPILACAĞI..."

Nuray Babacan'ın "Gerçek sorunlar ve hayaller! Ekonomi, Trump, Damat" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Parti içerisinde çoğunluk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak ve ekibinin bugün yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olduğunu düşünmeye devam ederken, Erdoğan’la arasını düzelten Berat Albayrak’ın yeni kabineye yeniden bakan yapılacağı iddia edilebiliyor."

"ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ, BARIŞTILAR"

AKP’lilere göre Albayrak ekibi, elini yüksek açıp, kendisinin yeniden ekonominin başına getirileceğini yayarken, "aslında enerji bakanlığına razı" yorumları yapılıyor.

Albayrak’ın uzun süren küslükten sonra geçtiğimiz bahar, oğlunun mezuniyet töreninde Erdoğan’ın elini öperek barıştığı ve o günden beri ilişkisini sıcak tutmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Bir süreden beri yeniden siyaset sahnesinde yer almak istediği öne sürülen Berat Albayrak’ın ekibinin devreye girdiği belirtiliyor. ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın damadıyla geçmişte yakın ilişki içerisinde olan Albayrak’ın yeni süreçte bunu avantaja çevirmeye çalışacağı öne sürülüyor.