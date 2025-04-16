Berat Albayrak yıllar sonra ortaya çıktı: Burası Neden Çok Önemli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın eşi ve eski Hazine ve Maliye Bakanı olarak tanınan Berat Albayrak, bakanlıktaki görevini bıraktıktan yıllar sonra ortaya çıktı.

Albayrak, eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı düşünce kuruluşu Enstitü Sosyal, “Politika Seminerleri Serisi”nin ilk konuğu oldu.

SEMİNERİN ADI DİKKAT ÇEKTİ

Berat Albayrak'ın seminerinin ismi ise dikkat çekti. Bir dönem gündeme oturan "burası çok önemli" sözünün benzeri olan “Burası Neden Çok Önemli?” başlığı, bölümün adı olarak paylaşıldı.

Seminerde Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik rolü ve bu alandaki politikalarının bölgesel ve küresel sonuçları ele alındı.

ALİ SAYDAM AÇIKLAMIŞTI

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Ali Saydam, Berat Albayrak hakkında bilgi vermişti. Saydam, "Sayın Dr. Berat Albayrak’ın ne yaptığını merak edenlere net yanıt: Berat Bey çalışıyor…" dedi.

"Çevremdeki herkeste bir merak. Berat Albayrak ne yapıyor?.. Ne yapacak?.. Sayın Bakan bütün merakları giderecek kıymetli bir sürecin işaretini vermiş…" diyen Saydam, Bir düşünce kuruluşu olan Enstitü Sosyal Instagramı’nı işaret ederek, "Berat Bey, nisan ayında 3 seminerden oluşan programın yönetimini üstlenirken adını da “Burası Neden Çok Önemli” olarak belirlemiş. Sayın Dr. Berat Albayrak’ın ne yaptığını merak edenlere net yanıt: Berat Bey çalışıyor… Salı günü ilk seminer gerçekleşmiş" dedi.

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