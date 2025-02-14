Berat Albayrak'a yakın gazetenin kadın yazarı eleştiriye çıldırdı: Vesayet uşakları!

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın dün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma iktidar cephesinden sert tepki çekmişti. Aras, yerel seçimlerde seçilmişlerin görevden alınıp atanmışların göreve getirilmesinin demokrasiyi zedelediğini söylerken, “Kartalkaya’daki 78 can kaybının nedeni denetimsizlik ve çöken sistemdir” sözleri tepki çekmişti. Aras’ın sözlerine ise Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'a ait Sabah Gazetesi’nde yazar Dilek Güngör’ün, ‘Vesayet uşaklarının samimiyet testi!’ yazısıyla tepki geldi. Ayrıca Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de ‘hesap sorulmalı’ çıkışında bulundu.

ALBAYRAK'A AİT YANDAŞ GAZETE TÜSİAD’I HEDEF ALDI

Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'a ait Sabah Gazetesi, TÜSİAD’ı hedef aldı. Gazetenin yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde ‘Vesayet uşaklarının samimiyet testi!’ yazısıyla TÜSİAD’a sert tepki gösterdi. Güngör, TÜSİAD’ın hükümet devirdiğine dikkat çekerek, “Tarih yaprakları 28 Şubat'a yaklaştıkça sanırım TÜSİAD'ın kanı kaynamaya başladı. Öyle ya, 'Can çıkar, huy çıkmaz' derler. Amacı işadamları arasındaki dayanışmayı sağlamak, üretmek, ülkeyi büyütmek olması gereken bir iş dünyası örgütü, darbe dönemlerinden kalma kirli alışkanlıklarını bir türlü bırakamıyor. Haddini ve yetkisini aşarak milletin iradesini gölgelemeye devam ediyor” dedi.

CEM KÜÇÜK’TEN TÜSİAD’A: BU HESABI SORMALARI ŞARTTIR

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD’ın tarihi açıdan yaptıkları üzerinden savcıları göreve çağırdı. Küçük yazısındaki bölümde şunları dile getirdi;

“Bu arada Gezi darbe girişimi ve 28 Şubat darbesinin medya ve sivil ayağına neden hesap sorulması gerektiği de ortadadır. Bazı TÜSİAD’çılar bal gibi Gezi darbesini ve 28 Şubat’ı desteklemişlerdir. Savcılarımızın bu hesabı sormaları şarttır. Yoksa fırsatını bulan bu TÜSİAD gibi yapılar anti demokratik uygulamaları hep desteklemişlerdir. Onlara hiç hesap sorulmaması bu keyfî yorumları yapmasına sebep olmaktadır.”

HÜKÜMETİN DÜŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Siyasi anlamda TÜSİAD’ın etkinliği geçmişte dikkat çekiyor. 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandıkları görüldü. Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynamıştı. Ardından kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında önemli rol oynamıştı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın dün TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma iktidar cephesinden sert tepki çekmişti. Aras, yerel seçimlerde seçilmişlerin görevden alınıp atanmışların göreve getirilmesinin demokrasiyi zedelediğini söylerken, “Kartalkaya’daki 78 can kaybının nedeni denetimsizlik ve çöken sistemdir” demişti.