Berat Albayrak’ın hangi bakanı koltuğundan edeceği kulislere sızdı: Mehmet Şimşek olmadığı kesin…

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Bakan Berat Albayrak'ın yeniden kabineye döneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazeteci Fatih Altaylı da, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği söylentilerine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

AKP'YE YAKIN İSİMLER AÇIKLADI

Berat Albayrak’ın yeniden bir bakanlık koltuğuna oturtulacağı iddialarını “Eyvah eyvah' filmi yeniden vizyona girmiş gibi oluyor” şeklinde yorumlayan Altaylı, “Ne de olsa Merkez Bankası rezervleri de, yüksek dolar faizi desteği ile yeniden artıya geçmişken bir deneme daha yapmanın tam zamanı. Ancak konuştuğum AKP’ye ya da Saray’a yakın isimler 'Berat Bey bakanlığa dönerse o bakanlık ekonomi bakanlığı olmaz' diyorlar” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ BAKANLIĞI İÇİN DAHA ERKEN"

Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dönebileceğinin daha yüksek ihtimal olduğunu belirten Altaylı, “Ekonomi Bakanlığı’na dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Ben de o kanatteyim. Olsa olsa orası olur. Ekonomi Bakanlığı için daha erken, çünkü Merkez Bankası rezervleri henüz 128 milyar dolara ulaşmadı" diye yazdı.