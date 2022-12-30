Berat Albayrak'ın özel okulunun yapıldığı orman alanı

Erdoğan'ın damadı Be­rat Al­bay­rak'ın kurduğu Nun vakfı 2015 yılında, Beykoz'da çok sayıda ağacı keserek ormanlık alana özel okul yaptı. Okulun inşa edildiği bölge SİT alanıydı.

Nun Okulları’nın yerleşkesine idari binalar, yurtlar, kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve atölyelerin yanısıra rasathane, saat kulesi ve cami de inşa edilmişti.

Bakanlar kurulu, 10 Mayıs 2018 tarihli kararıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşinin kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na vergi muafiyeti tanınmış Beykoz’daki ikinci sınıf sit alanı üzerine okul inşa eden vakıf, böylece ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsü almıştı.

Okulu bulunduğu alanın eski ve yeni halinin fotoğrafını Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşıma "Siyasi İslam'ın yalan,talan, soygun düzeni olduğunu,sayelerinde hepimiz öğrenmiş olduk, Yesiler ormanı, resmen yediler. Sıklıkla önünden geçtiğim bir ormandı; sonra bir baktık binalar yükselmiş!" yorumları yağıyor...

Eski hali (Yukarıdaki)

Yeni hali