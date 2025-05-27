Berat Albayrak’ın yeni görevi belli oldu! Ankara kulisleri kaynıyor…

Gazeteci Olcay Aydilek, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliğinde Berat Albayrak'ın adının öne çıktığını söylerken, icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığını iddia etti.

AKP’DE DEĞİŞİM YAŞANDI

Geçtiğimiz yerel seçimlerde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. CHP ilk kez birinci parti konumuna gelmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenilgi sonrası hükümet ve AKP kadrolarında kapsamlı değişikliklere gideceği iddia edilmişti. İlk değişiklikler ise MYK ve il başkanlarında gerçekleşti.

EMEKLİLİK HAKKINI BEKLİYORLAR

Ancak değişim kabinede yaşanmamıştı. Ankara kulisleri, mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önemli bölümünün 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla emeklilik haklarını elde edeceğini belirterek, değişikliklerin bu tarihten sonra gerçekleşeceğini iddia ediyor.

BERAT ALBAYRAK SARAY'A GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliğinde Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adının öne çıktığını söyledi. Albayrak'ın istemesi halinde Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gelebileceği aktarılsa da Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı öne sürüldü.