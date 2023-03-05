Ramazan ayına sayılı bir zaman kala Şaban ayında idrak edilen Berat kandilinde ibadet etmek isteyen kişiler mübarek Berat Kandilinde nasıl ibadet etmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, Berat Kandilinde nasıl ibadet edilir? Berat Kandilinde yapılacak ibadetler neler?

Berat Kandili 2023 yılı için 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi akşamı ibadet etmek isteyenler Berat Kandilinde nasıl ibadet edilir merak ediyor. Af, arınma gecesi olarak görülen Berat Kandilinde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini sizler için derledik. İşte Berat Kandilinde yapılması gereken ibadetler..

BERAT KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

5- Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

6- En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.

7- Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

8 Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli

Peygamber s.a.v.'den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar." İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390.

Başka bir hadiste ise "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan 15. gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.'' Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990).