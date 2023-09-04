Berat Özdemir, Trabzonspor'a geri döndü. Fırtına, Ettifaq Kulübü'nden Berat Özdemir'i kiraladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada Berat Özdemir için Al-Ettifaq'a kiralama bedeli ödenmeyeceği kaydedildi.

Bordo-mavili ekip 25 yaşındaki futbolcuya 33 milyon TL maaş ödeyecek.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2023-2024 Futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2023-24 futbol sezonu için 33.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Öte yandan futbolcu sağlık kontrollerinden geçirildi.