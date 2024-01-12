Berber baskınında ele geçirilenler şoke etti

Kaynak: İHA
Berber baskınında ele geçirilenler şoke etti
İzmir'de bir berbere düzenlenen baskında uyuşturucu maddeler, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirildi

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ATV'li ekipler, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Çay Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Berber dükkanına düzenlenen baskında savcılık talimatı üzerine yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik hap, esrar öğütücü ve bir miktar esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi.

Baskında berber dükkanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs işlemlerin yapılması için Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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