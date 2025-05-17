Berber dükkanına silahlı saldırı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, içeride bulunanlara silahla ateş etti. Saldırıda iş yerinde çalışan Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa (21) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.