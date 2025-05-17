Berber dükkanına silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Berber dükkanına silahlı saldırı

Bursa'da maskeli bir kişi berber çırağını silahla vurarak öldürdükten sonra teslim oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz maskeli şüpheli, berber çırağını silahla vurarak ağır yaraladı.

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Çırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli ise karakola giderek teslim oldu.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirsiz maskeli şüpheli, berber dükkanına gelerek bir anda Suriye uyruklu çırak Ali Elhalifa'ya (21) ateş etti.

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Yaşanan olay sonrası 21 yaşındaki çırak ağır yaralanırken, şüpheli geldiği plakasız motosikleti de olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Elhalifa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Elhalifa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise, olaydan sonra karakola giderek teslim oldu.

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