Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında bir araya gelen husumetli iki grup arasında tartışma yaşandı.

1 ÖLÜ 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Tartışmanın büyümesi sonrası taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), Ayhan Bozateş (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.