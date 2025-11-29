Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında bir araya gelen husumetli iki grup arasında tartışma yaşandı.

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Tartışmanın büyümesi sonrası taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı.

Berber dükkanında kanlı çatışma Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Berber dükkanında kanlı çatışma Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.