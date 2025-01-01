Berber fiyatlarına rekor zam. Resmi tarife belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Bursa'da Bugün
Berber fiyatlarına rekor zam. Resmi tarife belli oldu

Bursa'da 2025 yılı berber fiyatlarına yüzde 50 zam geldi. Saç kesimi 600 TL, sakal tıraşı 250 TL, yıkama ve fön de 250 TL'ye yükseldi. Fiyatları astronomik bulan bir Bursalı vatandaş "Bu fiyatlardan sonra çoğunluk sakal tıraşını evinde olur. Makine alır saçını 3 numaraya keser" dedi.

Bursa'da 2025 yılı berber fiyatlarına yüzde 50 oranında zam geldi. Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, yeni fiyat tarifesinin 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Ocak, mahalle temsilcileri ile yapılan toplantıda hem vatandaşın hem de esnafın menfaatlerini gözeterek taban fiyatlarını belirlediklerini açıkladı.

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Zam, sadece saç kesimi ile sınırlı kalmadı; sakal tıraşı, çocuk tıraşı ve diğer hizmetlerde de benzer oranlarda artışlar oldu.

Yeni fiyatlarla birlikte, basit bir saç kesimi için ortalama 550 TL, sakal tıraşı için ise 225 TL ödenmesi gerekecek. Bu durum, berbere gitme sıklığını ve alınan hizmetlerin çeşitliliğini etkileyebilir.

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1. sınıf kuaförde saç kesimi 600 TL, sakal tıraşı 250 TL, saç yıkama fön 250TL.

2. sınıf kuaförde saç kesimi 550, sakal tıraşı 225 TL, saç yıkama fön 225TL.

2. sınıf kuaförde saç kesimi 500, sakal tıraşı 200 TL, saç yıkama fön 200TL.

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Fiyatlara isyan eden bir Bursalı "Sakal tıraşı olmayı beceremiyordum. Artık öğreneceğim. Köpüğü alır suratıma sürer, sonra da 3 bıçaklı bir tıraş bıçağı ile keserim. Karım en az 200 TL olur. Bu parayla başka ihtiyacımı karşılarım. Ardık berberler düşünsün" dedi.

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Saç kesme makine fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise "Belki saçıma şekil veremem ama bir kaç çeşit numaralı tarağı var. Takarım onu her tarafı eşit olarak keserim. Bir düğüne felan gidecek olursam o zaman o koltuğa otururum" diye konuştu.

Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri şu şekilde:

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