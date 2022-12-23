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Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler kapalı olacak? Erkek, kadın berberleri hangi gün tatil?

Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması kararı alınmıştı. Kuaför ve berberlerin kapalı olması kararının ardından uygulama 1 Ekim’den itibaren hayata geçirilecekti. Kuaför ve berberlerin hangi gün kapalı olacağı ve kararın hangi tarihte uygulanacağı merak ediliyor. Peki, Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler kapalı olacak? Erkek, kadın berberleri hangi gün tatil?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:01
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Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler kapalı olacak? Erkek, kadın berberleri hangi gün tatil?

Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler kapalı olacak? Erkek, kadın berberleri hangi gün tatil?
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Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Kuaför ve berberlerin ne zaman ve hangi gün kapalı olacağı merak ediliyor. Peki, Berber, kuaför ve güzellik salonları hangi günler kapalı olacak? Erkek, kadın berberleri hangi gün tatil?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelendiğini açıkladı. Uygulamanın hangi günler geçerli olacağı merak ediliyor.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir" dedi.

Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir" şeklinde konuştu.

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