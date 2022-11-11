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Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti

Akşam gazetesi yazarı Barış Kocaoğlu bu haftaki köşe yazısında Etiler’deki bir berberi ele aldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:36
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Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti

Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
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Köşe yazarı Barış Kocaoğlu bu haftaki yazısında “Etiler'de berber şoku” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kocaoğlu’nun yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

“Etiler malum İstanbul'un en gözde semti.

Hal böyle olunca da hem popülerlik açısından, hem de pahalılık açısından herkesin bütçesine uygun olması beklenemez.

Ancak geçen hafta Etiler'de bir berber ile müşteri arasında ödeme esnasında öyle bir problem yaşanıyor ki, olay karakolda son buluyor.

Erkek müşteri saç traşı için girdiği dükkanda kasada tam 4 bin TL bir ödeme çıkınca çılgına dönüyor.

Açıkçası ben de olsam çılgına dönerdim.

Sonuç ödersin, ödemezsin uzuyor ve müşteri dükkanı şikayet ediyor.

Olay uzuyor ve en son müşteri dükkana polis çağırıyor ve soluğu karakolda alıyorlar.

Kuaför çok bilindik bir isim.

Tamam Etiler, tabii ki bir farkınız olsun, kiranız vs farklı diye ama 'bu kadar da olmaz' dedirten cinsten bir fiyat uygulaması bu.”

 

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