Berberde ağabeyi tarafından öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Samsun’da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırısına uğradı.

aw464349-01.jpg

Kafasından vurulan Barış Kol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


OLAY KAMERAYA YANSIDI

Cinayeti Barış Kol’un ağabeyi Ahmet Kol’un (46) işlediği belirlendi. Ahmet Kol’un kardeşi Barış Kol’u vurma anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kol’un tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştığı ve sonrasına tabanca ile kafasına sıkarak kaçtığı görüldü.
Öte yandan firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ettiği belirtildi.

Son Haberler
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Orta vadede en iyi yatırım aracı nedir?
Orta vadede en iyi yatırım aracı nedir?
Manda bile yuva yapmış
Manda bile yuva yapmış