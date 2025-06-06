'Berbere gidiyorum' diye çıktı, bir daha haber alınamadı

Kaynak: İHA
'Berbere gidiyorum' diye çıktı, bir daha haber alınamadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinden sabah 09.00'da "berbere gidiyorum" diye çıkan 2 çocuk babası çiftçiden haber alınamıyor.

Ailesi ve mahalle muhtarının çağrısıyla emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ali Ergin'den (41), bugün sabah 09.00'dan itibaren haber alınamıyor. Ailesi ve mahalle sakinleri kayıp başvurusunda bulunurken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ergin'in evden ‘berbere gidiyorum' diye çıktığı ve telefonuna da ulaşılamadığı bildirildi.

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MUHTAR YARIM ÇAĞRISI YAPTI


Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. Taşdemir, "Mahallemizde ikamet eden Ali Ergin abimizden öğle saatlerinden itibaren haber alınamamaktadır. Konuyla ilgili olarak emniyet ve jandarmaya bilgi verilmiş, arama çalışmaları başlatılmıştır. Görenlerin veya yerini bilenlerin bizimle ya da güvenlik birimleriyle vakit kaybetmeden iletişime geçmeleri önemle rica olunur" dedi.

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'Berbere gidiyorum' diye çıktı, bir daha haber alınamadı