Berberlik yapan emekli: Bayrama 6 gün var hala bekliyoruz müşteri gelecek diye

Osmaniye'de yıllardır berberlik yapan 74 yaşındaki Osman Temiz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala müşterileri sayısında artış olmadığını ifade etti. Osman Temiz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yaşım 74, 1960 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Çok bayramlar geçirdim ama her sene bir önceki seneyi arattırıyor. Bu sene de şu gün gelmiş oturuyoruz, iş yok. Daha önce en azından 10 gün, 15 gün önceden berberler de işler başlıyordu, başımızı kaşıyacak zamanımız olmuyordu. Ama şimdi maalesef bayrama 6 gün var hala bekliyoruz müşteri gelecek diye.

Müşterinin gelmemesinin nedenlerinden başta bir tanesi hayat pahalılığı, başka bir şey yok. Eskisi gibi berbere gelmiyor evde tıraş olanda var, yok değil demiyorum. Belediyenin vermiş olduğu bize tarife var, tarifeyi uyguluyoruz ama uygulayamıyoruz daha aşağı alıyoruz."

"MAAŞIM YETSE NİYE BU MESLEĞİ YAPAYIM?"

Emekli maaşı yetmediği için çalıştığını belirten Temiz, "Genellikle benim zaten yaşımdan dolayı emekliler geliyor. Gençlere gençler gidiyor. Emekli fiyatı duyunca tabii ki tepki gösteriyor ama ne yapsın zamanla alışıyor. Ben kendim de emekliyim. Maaşım düzgün olsa ben 74 yaşındayım niye bu mesleği yapayım? Giderim otururum evimde. Kendimi meslekten de emekli yaparım, devletten de emekli yaparım, evimde otururum. Demek ki yetmiyor maaş" dedi.