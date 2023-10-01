Berdan Mardini bu defa soyunarak ürün reklamı yaptı. Çıplak paylaşımına kimse bir anlam veremedi

Memleketi Mardin’e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren şarkıcı Berdan Mardini, "Vallahi ben de inanmıyorum" diyerek, kozmetik firmasına dair ilginç paylaşımda bulundu.

Mardini son zamanlarda giymiş olduğu kıyafetleriyle gündeme gelirken, bu defa ürünlerini tanıtmak için başka bir yol seçti.

Sezonun ilk mahsüllerini çalışanları ile birlikte toplayan ünlü şarkıcı, bu defa çıplak bir fotoğrafını paylaşarak ürünlerinin reklamını yaptı.

Mardini'nin paylaşımı söyle:

"Yahu bu kadar soğuk hemen gelir mi amanın. 50 çeşitten fazla ürün çıkıyor. Mardinde biliyorsunuz kendi köyümde kurduğum fabrika ve 700 dönüm gül ektim. Hasadımızı tamamladık ve saf dogal gül suyu gül yağı ürünlerimizin içinde olacak. Vallahi ben de inanmıyorum bitti sayılır. Mardin'den hammaddemizi getirip, burada da şirketimiz ve dolum tesisimizi kurduk ve ben bizzat koklayarak harika ürünler için yola çıktım. Şu anda çok heyecanlıyım ama çalışmaya devam edıyorum" .

Berdan Mardini'nin bu paylaşımına kimse bir anlam veremedi.