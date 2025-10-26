Berdan Mardini konuşamıyor! Hayranlarını merakta bıraktı: 120 milyonluk fabrika kurmuştu

"EKMEK TEKNESİ İSE..."

Sanatçı, paylaşımında ayrıca duygusal bir mesaja da yer verdi. "Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise… Allahım sınamasın inşallah" sözleriyle içinde bulunduğu sürecin hem fiziksel hem de manevi açıdan zor geçtiğini dile getirdi.