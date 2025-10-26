Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, geçirdiği ses teli ameliyatının ardından sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini hem endişelendiren hem de bilgilendiren Mardini, bir süredir konuşamadığını fakat sağlık durumunun kontrol altında olduğunu duyurdu.
Berdan Mardini konuşamıyor! Hayranlarını merakta bıraktı: 120 milyonluk fabrika kurmuştu
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı sonrası sevenlerini üzen bir açıklama yaptı. Bir süredir konuşamadığını itiraf eden sanatçı, yakın zamanda sahnelere ve yeni projelere döneceği müjdesini de hayranlarıyla paylaştı.
SESİNİ KULLANAMIYOR
Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür sesini kullanamadığını belirtti ve şöyle konuştu: "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek." Ünlü sanatçının, bu süreç boyunca yalnızca yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.
Ameliyat sonrası sesini tamamen dinlendirmesi gereken Mardini, sahne performanslarını ve planlanan iş görüşmelerini mecburen iptal etmek durumunda kaldı.
"EKMEK TEKNESİ İSE..."
Sanatçı, paylaşımında ayrıca duygusal bir mesaja da yer verdi. "Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise… Allahım sınamasın inşallah" sözleriyle içinde bulunduğu sürecin hem fiziksel hem de manevi açıdan zor geçtiğini dile getirdi.
Uzun yıllardır sahnelerde yer alan Mardini, sesinin mesleği için taşıdığı büyük değeri bu sözlerle vurgulamış oldu.
SAHNELERE GERİ DÖNÜŞ
Mardini, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini ve kısa bir zaman içinde yeniden müzik çalışmalarına döneceğini de müjdeledi. Sanatçı, moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirterek, "Yeni şarkılar ve kamu projeleriyle yakında yeniden üretimde olacağım" dedi.
Hayranları ise sosyal medyada yayınladıkları binlerce geçmiş olsun mesajıyla Mardini'ye yoğun bir destek gösterdi.
İŞ YATIRIMIYLA GÜNDEMDEYDİ
Son zamanlarda özel yaşamından çok iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken Berdan Mardini, adından sıkça söz ettiren bir isim. Başarıyla devam eden kariyerinin ardından, son dönemde büyük yatırımlara imza atan Mardini, 120 milyon TL'lik bir kozmetik fabrikası kurarak yeni bir iş koluna adım atmıştı.
7 senenin sonunda hayaline kavuşan ünlü türkücü, o anları da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Berdan Mardini son olarak, kralların malikanesini aratmayan lüks eviyle de gündeme gelmişti.
BERDAN MARDİNİ KİMDİR?
Ünlü şarkıcı, 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Babası devlet memuru olarak görev yapıyordu. Babasının emekli olmasının ardından, ağabeyi ve ablasının yanına gitmek üzere İstanbul’a taşınmak zorunda kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra sanatçı, erken yaşta iş hayatına atıldı.
Şarkıcı Berdan Mardini'nin, eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı sancılı boşanma süreci çok konuşulmuştu. Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi olan Fatoş Yelliler’den 2021 yılında olaylı bir şekilde ayrılan şarkıcı, ardından kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Mardini, Dilara Talay ile yeni bir aşka başladı. Dilara Talay’ın doğum yılına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 29-30 yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Eğitim danışmanlığı ve öğretmenlik geçmişiyle bilinen Dilara Talay’ın, son zamanlarda moda tasarımı alanına yöneldiği öne sürülüyor.
Ünlü isim, son olarak özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geldi. İddialara göre, Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay’ın evliliklerinde bir kriz yaşanıyor. Dilara Talay’ın, sosyal medya hesabından eşini takipten çıkması ve soyadını silmesi dikkat çekti.
Birbirlerini takipten çıkaran Mardini ve Talay'ın, birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını da kaldırdığı gözlemlendi. Mardini'nin eşinin sosyal medya hesabında yeniden "Talay" soyadını kullanmaya başladığı fark edildi. Çiftten, kamuoyuna yansıyan boşanma iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.