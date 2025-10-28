Show TV’nin uzun süredir yayın günü merakla beklenen dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın izleyicisiyle buluşacağı tarih nihayet belli oldu.

Başrollerini Engin Akyürek ile Gülsim Ali’nin olduğu dizi, 2 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor. Dizide; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar, izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor. Engin Akyürek’i Ömer Bereketoğlu rolüyle; Gülsim Ali’yi ise, Savcı Nevin karakteriyle izleyeceğiz. Her iki ismi de sevenleri özledi.

Peki, fragmanları büyük ilgi gören dizi, reytinglerde ne yapar? Uzun zamandır ekranda olan ‘Teşkilat’, ilk bölümden itibaren istikrarlı bir gidişatı olan ‘Çarpıntı’, yeni olmasına rağmen aldığı reytinglerle dikkat çeken ‘Sahtekârlar’ ve sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’ karşısında şansı olabilir ama işi hiç de kolay değil. Çünkü, yukarıda saydığım yapımların kitlesi oluştu. Dizi, yayına çıkmak için çok geç kaldı. Kanalın Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günü boştu. Bana göre, bu dizi için en ideal gün Pazartesi’ydi. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Mert Aydın ve Fatma Şavk evlendi

Ülkemizi dünyada temsil eden ünlü DJ Mert Aydın ve güzellik uzmanı Fatma Şavk, Viyana’da yaklaşık 500 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Düğüne aralarında Burak Yeter, Deha Bilimler ve Levent Dörter gibi tanınmış isimler konuk olarak katıldı ve sahne performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Gecede Burak Yeter ve damat Mert Aydın, birlikte DJ Setup’ın başına geçerek düğünde küçük bir şova da imza attılar.

Sinemayla şiiri buluşturacak etkinlik

Şair Uğur Üstündağ’ın kaleme aldığı, Bilim ve Sanat Yayınları’ndan ikinci baskısı yayımlanan ‘Aşk Bu Ya Seni Bende Unutmuş’ kitabının imza günü, yarın (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) Kadıköy İmge Kitabevi’nde saat 17.00-20.00 arasında yapılacak. Etkinliğin en büyük sürprizi, Türk Sineması’nın usta isimlerinden Selma Güneri olacak. Oyuncu, hem kitabı imzalayacak hem de sevenleriyle bir araya gelecek.

Kitap, yalnızca bir şiir kitabı değil; Yeşilçam’a, İstanbul’a ve zamansız hatıralara yazılmış bir vefa mektubu niteliği taşıyor. Sayfalarında unutulmaz anılar, zarif dizeler ve sinemanın büyüsüne adanmış satırlar yer alıyor. Kitabın en özel şiirlerinden biri ise, Türk Sineması’nın unutulmaz yüzlerinden Selma Güneri’ye ithaf edilmiş bir şiir…

Sinema ve edebiyat dünyasını buluşturacak etkinlikte, Selma Güneri’nin sanata kattıkları, okurların ve sinema tutkunlarının sevgisiyle yeniden hayat bulacak.