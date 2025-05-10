Bereketten barışa fotoğraf yarışması

İzmir’de, zeytin ve zeytinyağının insan yaşamındaki eşsiz yerini sanatsal bir perspektifle vurgulamak amacıyla düzenlenen “OLIVEtoLIVE: Zeytinin Bereketinden Hayata 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, doğa ile kültür arasındaki derin bağı gözler önüne serdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen bu yarışma, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda barış, sağlık ve sürdürülebilir yaşamın sembolü olduğunu ortaya koydu.

Yarışma, fotoğraf sanatçılarına zeytinin bereketini, zeytinyağının sağlıklı yaşamla bağını ve bu kadim ağacın kültürel mirasını karelerle güzel fırsatlar sundu.

ZEYTİNİN KÜLTÜREL VE BİLİMSEL MİRASI

Zeytin ağacı, binlerce yıldır Akdeniz havzasında barışın, bolluğun ve adaletin simgesi olarak kabul edildi.

Antik Yunan’dan Roma’ya, Osmanlı’dan günümüze uzanan bir mirasın taşıyıcısı olan zeytin, sadece sofralarımıza lezzet katmıyor, aynı zamanda bilimsel araştırmalarla sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekti.

İspanya’daki Jaen Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Dr. Jose A. Gomez, zeytinliklerin biyolojik çeşitliliği artırdığını ve ekosistem sağlığına katkıda bulunduğunu belirtti. Gomez, “Zeytin bahçeleri, kuşlardan yabani arılara, endemik bitki türlerinden karıncalara kadar zengin bir yaşam döngüsünü destekliyor. Bu alanlar, doğanın birer okulu gibi işliyor” dedi.

Zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri de bilim dünyasının merceği altında. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, zeytinyağının kalp sağlığını desteklediğini ve kronik hastalık riskini azalttığını vurguladı. Hu’nun liderliğinde yürütülen bir araştırma, düzenli zeytinyağı tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini %30 oranında azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, zeytinyağının anti-inflamatuar özelliklerinin ağrı yönetimi gibi geleneksel kullanımlarda da etkili olabileceği belirtildi.

OLIVETOLIVE: SANAT VE DOĞA BULUŞMASI

“OLIVEtoLIVE” yarışması, zeytinin bu çok boyutlu hikâyesini sanatsal bir platformda kutladı.

Katılımcılardan, zeytin ve zeytinyağının insan yaşamına kattığı anlamı yaratıcı karelerle ifade etmeleri beklendi. Yarışma, zeytinyağının sofralardaki lezzetinin ötesine geçerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesini yansıtmayı hedefliyor.Zeytin, insanları bir araya getiren bir köprü. Bu yarışma, doğadan sofraya uzanan bu felsefeyi sanatsal bir dille anlatıyor.

Yarışmanın sergisi, Ege İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası’nda ziyaretçilere açıldı. Fotoğraflar, zeytin hasadından zeytinyağı üretimine, ağaçların kadim duruşundan bu ürünün kültürel ritüellerdeki yerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İtalyan zeytinyağı uzmanı ve Olive Oil Times yazarı Dr. Ylenia Granitto, yarışmayı “zeytin kültürünün evrensel bir dilde anlatıldığı bir sanat şöleni” olarak nitelendirdi. Granitto, “Bu tür etkinlikler, zeytinyağının sadece bir gıda olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEK VİZYONU

Yarışma, zeytin ve zeytinyağının sürdürülebilir tarım açısından önemine de dikkat çekti.

İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik katkılarıyla yürütülen projeler, zeytinliklerin ekolojik dengedeki rolünü güçlendirmeyi amaçladı. Zeytin ağaçları, karbon tutma kapasiteleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bu yarışma, bu bilinci yaygınlaştırmak için güçlü bir adım.

Zeytin ve zeytinyağı, Türkiye’nin ihracatında da önemli bir yer tutuyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye zeytinyağı ihracatında %15’lik bir artış kaydederek küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaştı. Bu başarıda, kalite odaklı yarışmalar ve kültürel etkinliklerin rolü büyük.

ZEYTİNLE GELECEĞE

“OLIVEtoLIVE” fotoğraf yarışması, zeytinin barış, sağlık ve bereketle özdeşleşen hikâyesini sanatsal bir dille anlatırken, bu kadim ağacın geleceğe taşınması için farkındalık oluşturdu. Doğa, kültür ve bilimin kesişim noktasında yer alan bu etkinlik, zeytin ve zeytinyağının sadece bir ürün değil, bir yaşam felsefesi olduğunu kanıtladı. Sergiyi ziyaret edenler, zeytinin ölümsüz hikâyesine tanıklık ederek bu mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu bir kez daha hissetti.