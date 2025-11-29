Kenan Doğulu ile Beren Saat’in, Los Angeles’ın, ’Pacific Palisades’ bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık evleri, 7 Ocak’ta çıkan büyük yangında kül olmuştu. Kenan Doğulu yangını Los Angeles’daki evlerine haftada bir kontrol ve temizliğe gelen yardımcılarının “Burası cehennem, ev yanıyor. Kaçıyoruz” telefonuyla öğrendi.

Bir süre sonra da tek katlı evlerinin küle dönmüş videoları kendisine WhatsApp’dan iletildi. Görüntüler karşısında üzüntüden ağlayan Kenan Doğulu o günden bu yana hemen her gün Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle görüşüyor. 11 ayda gelinen nokta şu; sigortadan ne kadar alacakları henüz belli değil. Aynı yangında evini kaybeden Türk komşuları “Sadece 1 milyon vereceklermiş, bununla aynı evleri inşaa edemeyiz” diye isyandalar. Ünlü çiftin, evlerini yeniden inşaa etmenin bedeli ise 5 milyon dolarmış. Bölgeden taşınmayacaklar, inşaat başladığında gidecekler. Kenan Doğulu bu konu açıldığında üzüntüsünü ve isyanını şöyle dile getiriyor: “Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız.”

Stüdyo, gelinlik, gitarlar kül oldu

Kenan Doğulu’nun ‘bir daha gelmeyecek’ dediği kül olan parçalar ise şunlar: Bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan stüdyosu, bazı özel kayıtları, dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı sayıda üretilmiş 15 gitarı, Beren Saat’in, 2014’te evlenirken giydiği ikonik gelinliği, düğünlerinde çekilen video ve fotoğraflar, yıllar içinde biriktirdikleri 50’ye yakın tablo ve heykel.

Kenan Doğulu-Beren Saat çiftine yakın olup da evleri yanan dünyaca ünlü diğer isimler arasında Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks vardı.

2014’te, Malibu sahilinde evlenen Beren Saat’in gelinliği, Kenan Doğulu’nun damatlığı kül olan eşyalar arasında.

Bodrum’daki villaya 30 milyon TL harcadı

Ünlüler dünyası Ajda Pekkan’ın, Bodrum-Çamlıköy’de tadilatı yeni biten 1300 metrekarelik, 4 katlı, 6 odalı süper lüks villasını konuşuyor.

Süperstar tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcamış. Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptırmış. Siyah-gri ağırlıklı mobilyaları özel tasarlanmış, Feng Şui’ye göre yerleştirilmiş.

Görenler “Salondan havuza açılan bölüm, SPA, bahçe, manzara efsane” diyor. Süperstar artık yılın yarısını bu evde geçirecek. Yan komşusu da Dubai’de yaşayan, yazları Bodrum’a gelen Ebru Gündeş. Bu arada Ajda Pekkan uzun süren tadilatın gürültüsü nedeniyle kendisinden şikayetçi olan site sakinleriyle barıştı.

Ajda Pekkan 2013’te oynadığı bir reklamdan para almamış, reklam karşılığı (barter) kendisine bu villa verilmişti.

Beyaz yeni bir sürprizle dönüyor



Beyaz, 22 yıl yaptığı Kanal D’deki ‘Beyaz Show’u 2018’de bitirmiş, bir süre dinlenmek istediğini söylemişti. Geçen 7 yıl içinde ‘Beyaz Show’a yeniden başlaması için birçok teklif aldı, ancak kabul etmedi. Bazen de son anda vazgeçti. TV kulislerinde konuşulanlara göre; Beyaz yeniden Kanal D’yle anlaştı, yapım şirketiyle imzalar atıldı. Ancak bu kez ‘Beyaz Show’ yerine ödüllü bilgi yarışması ‘Joker’i sunacak. Aralarda eski şovlarındaki efsane skeçleri de yer alacak. Yarışmanın Ocak’tan sonra ekrana gelmesi bekleniyor. ‘Joker’i, 2014 yılında TRT1’de oyuncu Hüseyin Avni Danyal sunuyordu.