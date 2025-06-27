Beren Saat özel gecede şıklığıyla nefes kesti! Kim der ki 41 yaşında

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Beren Saat özel gecede şıklığıyla nefes kesti! Kim der ki 41 yaşında

Aşk-ı Memnu'da 'Bihter' karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat yüzü olduğu markanın özel gecesinde şıklığı ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yüzü olduğu markanın özel gecesine özenle hazırlanan Beren Saat saçı, makyajı ve elbisesiyle tam not aldı.

Aşk-ı Memnu’nun ardından ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Atiye', 'İstanbul İçin Son Çağrı' gibi birbirinden başarılı projelerde bulunan güzel oyuncu markanın özel gecesinde şıklığıyla adeta göz doldurdu.

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“BARBİE BEREN”

Geceye özel olarak hazırlanan Beren Saat açık saçları, hafif makyajı ve mor elbisesiyle nefes kesti.

Sosyal medyada Beren Saat için 'Kutu bebek', 'Barbie Beren', 'Çok güzel', 'Yıllar geçiyor ama o aynı', 'Hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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