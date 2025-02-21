Berfin Bahar dergisinden Ferdi Tayfur’a vefa örneği

Şubat sayısına Ferdi Tayfur’u kapak yapan dergi, sanatçıyla ilgili makalelere yer verilen içeriğiyle de anıt bir sayıya imza attı. Kapak fotoğrafı İsmet Arslan’ın objektifinden çıkan Ferdi Tayfur özel sayısına katkı veren yazarlar ve yazı başlıkları şöyle:

*Cazim Gürbüz / Arabeskin doğuşu, gelişimi üstüne çözümleme ve Ferdi Tayfur

*Merve Şule Çayci / “Çeşme”den yankılanan bir çığlık: Arabesk müzikten bir Ferdi Tayfur geçti

*Veysel Boğatepe / Ferdi Tayfur’un ardından kalanlar, yaşanılanlar...

*Olcay Ünal Sert / Ferdi Tayfur çocukluğumuz, Ferdi Tayfur bir dönemdi!..

Derginin bu sayısında yer verilen yazarlar ve yazıları da şöyle:

*Nihat Taydaş / Sabahattin Ali’nin yaşamı ve yapıtları *Sencer Başat / Tarih ırmağının önünü açan şair Ahmet Erhan ve Ankara *Hatice Eroğlu Akdoğan / Yıldız Güncesi yazılarına uzanan yolda: Sayıl Cengiz Gündoğdu’nun yazma serüveni *Arif Tekin / Hangi format Levh-ül Mahfuz’da kayıtlı! *Cafer Öz / Bir medrese kalıntısına yalan örmek *Asım Öztürk / Bilinmeyen yeni imgelerle yaşamı öğrenmenin yoludur şiir *Mustafa Pala / Nesibe’yi kurtarmak - Benim Sinemalarım *Lütfiye Bozdağ / Çağdaş Türk resminde Paul Klee kadar çocuksu, Chagall kadar düşsel resimler yapan bir ressam: Fethi Karakaş *Hülya Küpçüoğlu / Eşzamanlı içseslerin düşündürdükleri.