Berfin ne demek? Berfin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Berfin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Berfin ne demek? Berfin isminin anlamı nedir?