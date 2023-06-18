Berfin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Berfin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berfin ne demek? Berfin isminin anlamı nedir?
BERFİN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berfin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İz, eser.
-Tertemiz, kar gibi beyaz.
- Kardan, kar ile ilgili.
BERFİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Berfin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berfin ismini koymak caizdir.