Berfu Yenenler programına neden ara verdiğini açıkladı

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programı Youtube'da bir süredir yayınlamıyor. Ünlü isimleri konuk eden Yenenler'in programına neden devam etmediği öğrenildi.

Eser Yenenler'in fenomen eşi ‘Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri’ne ara verdiğini açıkladı.

Berfu Yenenler programına ara verdiğini ise şu sözlerle duyurdu.

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"Canlarım, ciğerlerim, hiç bitirir miyim? Ama 2 sezon, 60 bölüm çektim... Bu gündemle hak verirsiniz ki, içimizde hep bir yara var... Nasıl bir eğlence programı, şu an hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir, bilmiyorum. Umarım çok güzel bir zamanda, bolca umutla, bolca eğlenerek 3. sezona başlarız. Biraz dinlenelim, biraz duralım, güzel günler görelim. Sonra yine birlikte eğleniriz, güleriz, daha güzellerini yaparız. Yeter ki, bizleri severek takip edenlere yanıt verelim."

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