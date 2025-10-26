Bergama’nın tarihi izlerinden esinlenerek sanatçı Ayşe Yavuzyılmaz tarafından yapılan ‘Döngü’ sergisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Bergama’nın binlerce yıllık tarihinden ilham alan sanatçı Ayşe Yavuzyılmaz, "Döngü" adlı sergisiyle antik izleri çini sanatına taşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda açılışı yapılacak sergi, geçmiş ile günümüz arasında görsel bir köprü kuruyor. Sergi, Rumi deseninin sonsuzluk ve akış fikrinden yola çıkarak, Antik Pergamon’un izlerini çağdaş bir yorumla yeniden hayat bulduruyor. Yavuzyılmaz’ın yürüttüğü bu proje, Bergama’nın kültürel mirasını sanatın dönüştürücü gücüyle görünür kılmayı amaçlıyor.

Sanatçı Yavuzyılmaz, serginin sadece bir estetik deneyim değil, aynı zamanda bir kültürel döngü olduğunu vurgulayarak, "Binlerce yıllık Bergama tarihinin derin izleri, çininin zarif yüzeyinde yeniden canlanıyor" dedi.

Sergi, 28 Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Açılış günü olan 29 Ekim’de saat 12.00’de gerçekleşecek etkinlik, Bergama’nın sanatseverlerini ve tarih meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.