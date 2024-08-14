Bergen'in ölüm yıldönümünde Mersin'de anma töreni düzenlendi

Kaynak: AA
Bergen'in ölüm yıldönümünde Mersin'de anma töreni düzenlendi

Şarkıcı Bergen'in (Belgin Sarılmışer) ölümünün 35. yıl dönümü nedeniyle Mersin'deki mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

Bergen'in hayranları, farklı şehirlerden gelen katılımcılar, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, her yıl mezar başındaki anma etkinliğine katıldığını belirterek, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi ve heyecan inanılmazdı," dedi.

Antalya'dan gelen Mehmet Tohma, Bergen'in şarkılarını sevdiğini ve mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını ifade etti.

Mersin'de yaşayan İbrahim Togay ise Bergen'i unutmadıklarını göstermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

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