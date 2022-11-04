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Bergüzar Korel anbean doğum anını yayınladı

Oyuncu Bergüzar Koral, Halit Ergenç ile geçtiğimiz yıl kucağına aldığı üçüncü çocuğu Leyla'nın doğum anlarını anbean yayınladı. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:07
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Bergüzar Korel anbean doğum anını paylaştı

Bergüzar Korel anbean doğum anını yayınladı
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Binbir Gece dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 2009 yılında evlendi. 2010 yılında ilk bebekleri Ali'yi kucaklarına alan çift, 2020 yılında Han'a, 2021 yılında da kızları Leyla'ya kavuştu. Kızları 1 yaşına giren Korel'den duygusal bir paylaşım geldi.

ANBEAN DOĞUM YAPTIĞI ANI PAYLAŞTI

2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğum videosunu yayınlayan Bergüzar Korel, paylaşımına şu notu düştü:

"Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor. Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum. Gözlerimi kapıyorum. Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..."

"ABİLERİNLE ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"

Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor. Canım kızım çok sev kendini. Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın. Neşe dolu ol sağlıklı ol. Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru. Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et. Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım. İyi ki doğmuşsun Leyla'm..."
 

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