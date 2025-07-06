Bergüzar Korel fena patladı: "Delirttinizi!"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada dolaşıma giren ve onu hastane yatağında gösteren sahte bir görsele sert tepki gösterdi. Instagram hesabından açıklama yapan Korel, yapay zekâ ile üretilmiş bu görselin ailesi üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti. Görselin, özellikle yaşlı akrabaları arasında panik yarattığını vurgulayan Korel, “Teyzeler, amcalar hepsi annemi arıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“DELİRTTİNİZ BİZİ”

Korel, paylaşımında “Günlerdir bir kabusu yaşıyoruz” sözleriyle yaşadığı öfkeyi yansıttı. “Ya siz nasıl mahluklarsınız? Gerçekten hasta insanlarla da, bizim duygularımızla da oynuyorsunuz” diyen oyuncu, sahte içeriklerin yayılmasına karşı çağrıda bulundu. Ailesinin, özellikle de çocuklarının bu durumdan etkilenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Korel, “Vallahi tükettiniz bizi” ifadesiyle paylaşımını sonlandırdı.

Bu olay, sosyal medyada yapay zekâ destekli içeriklerin denetimsiz paylaşımının yaratabileceği duygusal tahribatı bir kez daha gündeme taşıdı.