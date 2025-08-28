Bergüzar Korel'in paylaşımları sosyal medyada beğeni tufanı kopardı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 28 Ağustos 2025 tarihinde 43. yaşını coşkuyla kutladı. Halit Ergenç ile evli olan Korel, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte karşıladı.

Kutlama, samimi ve sıcak bir atmosferde geçtiği belirtilen paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini çekti.

ROMANTİK ANLAR SOSYAL MEDYADA

Korel, kutlama sırasında eşi Halit Ergenç ile yaşadığı romantik anları sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ergenç’in Korel’e yönelttiği sevgi dolu öpücükler takipçilerin yoğun beğenisi ile karşılaştı.

Korel’in enerjik ve genç duruşu, sosyal medyada yapılan yorumlarda övüldü.