Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Kaynak: Haber Merkezi
Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Yapay zekanın gerçekçiliği ünlü oyuncu Bergüzar Korel’i isyan ettirdi.Ünlü oyuncu, hastane yatağında bulunduğu yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğrafının internette hızla yayılmasının ailesini endişelendirdiği belirterek tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden hesabından yaşadığı mağduriyeti anlayan ünlü oyuncu, ailesinin yaşadığı endişeye dikkat çekerek “Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?”dedi.

'ANNEMİN TELEFONLARI DURMUYOR'

Sahte görselin, ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını istismar ettiğini de belirten Korel, “Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu? Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim bir ailemiz olduğunu, nasıl bir ruh hastalığıdır bu, günlerdir zaten ciğerimiz yanıyor. Tek kelime edemedim ama annemin telefonları durmuyor." ifadelerini kullandı.

ber.jpg

Ünlü oyuncu tepkisini "Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemin telefonları durmuyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten” sözleriyle noktaladı.

Son Haberler
Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgasında 25 kişi gözaltına alındı
Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgasında 25 kişi gözaltına alındı
Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Bergüzar Korel’in ‘yapay zeka’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü
Sakarya’da ağaçlık alanda yangın
Sakarya’da ağaçlık alanda yangın
Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 2 yaralı