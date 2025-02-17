Beria Özden mesajı görünce çılgına döndü! Bahar Candan’ın eşine attığı mesajı ifşa etti

Survivor 2024 sezonunda Aleyna Kalaycıoğlu ile olan yakın arkadaşlığıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre kadar, eşi Beria Özden de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yıl tutuklanarak cezaevine gönderilen ve birkaç ay sonra tahliye olan Bahar Candan, Survivor 2024'te yarışan Yunus Emre'ye sosyal medyadan mesaj attı.

MESAJI SOSYAL MEDYA HESABINDAN İFŞA ETTİ

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı mesajı "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak Instagram hikayesinde ifşa etti.

KENDİNİ SAVUNDU

Beria Özden’in tepkisinin ardından Bahar Candan, konuyla ilgili yeni paylaşımlar yaparak kendini savundu. Yunus Emre'nin bodyguard’ı olduğunu iddia eden Candan, bu durumu takipçileriyle paylaşarak dikkat çekti.

“HAYVAN LAF ANLAR BU ANLAMAZ”

Eşine atılan mesaj ve sonrasında yapılan paylaşımlar karşısında sert ifadeler kullanan Özden, Bahar Candan’a yönelik şu sözleri dile getirdi:

"Stüdyoda denk geldiğinden çekilmiş saçma bir foto, çok büyütülecek bir şey değil. Allah akıl fikir versin diyeceğim de kime diyeceğim, hayvan laf anlar bu anlamaz. Basitlik, gurursuzluk, hayattan ders çıkarma sıfır!"