Beril adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Beril isminin anlamını araştırıyor. Peki, Beril ne demek? Beril isminin anlamı nedir?
BERİL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Beril ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Dağda açan çiçek.
- Madeni, değerli bir taş.
- Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. (Fransızca)
- Şeffaf mavi-yeşil renkli değerli taşlar veya zümrüt. (İngilizce)
- Aklanmış, arınmış.
BERİL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Beril ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Beril ismini koymak caizdir.