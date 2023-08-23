Berin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Berin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berin ne demek? Berin isminin anlamı nedir?
BERİN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Bir işi çıkar beklemeden yapan.
- En yüksek, çok yüce.
- Soylu
BERİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Berin ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Berin ismini koymak caizdir.