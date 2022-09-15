Berisha'dan Fenerbahçe itirafı: Mutlu değildim

Sezon hazırlıklarında Jesus'un gözüne giremeyen Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı.

Alman basınına açıklamalarda bulunan Mergim Berisha'dan Fenerbahçe hakkında dikkat çeken itiraf geldi.

Berisha, "Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi. Augsburg'da oldu, bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim, bu adımımdan dolayı pişman olmadım. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım. Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı" ifadelerini kullandı.