Berisha Bayern Münih'i yıktı

Alman Ligi Bundesliga'nın 7. haftasında Alman devi Bayern Münih, deplasmanda Ausburg'a 1-0 yenildi.
Bayern Münih'i yıkan golü Ausburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha attı.
Maçın 59. dakikasında Iago'nun ceza sahasına indirdiği topa penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Mergim Berisha durumu 1-0 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bayern Münih, 12 puanda kaldı. Augsburg ise puanını 9'a yükseltti.
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